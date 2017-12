AZ blijft maar doordenderen en breidt indrukwekkende reeks verder uit

AZ blijft maar winnen in de Eredivisie. De succesformatie van John van den Brom had het zondagmiddag zeker niet gemakkelijk op bezoek bij VVV-Venlo, maar kwam in de slotfase uiteindelijk toch bovendrijven: 0-2. Het betekende alweer de zesde achtereenvolgende competitiezege voor de Alkmaarders, die Ajax weer voorbij gaan op de ranglijst en koploper PSV naderen tot op vijf punten.

Het publiek in De Koel was getuige van een spectaculaire openingsfase. AZ trapte het gaspedaal vanaf het eerste fluitsignaal flink in en zette de ene na de andere aanval op richting het doel van Delano van Crooij, die de zieke Lars Unnerstall verving onder de lat bij VVV. De sluitpost moest onder meer redden op een poging van dichtbij van Wout Weghorst, terwijl schoten van Thomas Ouwejan en Teun Koopmeiners rakelings voorbij zijn doel zeilden.

Ook VVV liet zich in aanvallend opzicht niet onbetuigd. De promovendus moest het initiatief weliswaar aan het bezoek laten, maar kwam er zo nu en dan bijzonder gevaarlijk uit. Torino Hunte faalde oog in oog met Marco Bizot, terwijl Ralf Seuntjens uit een lastige hoek de paal trof. In het laatste kwartier voor rust zakte het tempo, al kwam VVV nog wel tweemaal goed weg. Een doelpunt van Weghorst werd afgekeurd door scheidsrechter Bas Nijhuis vanwege een eerdere overtreding van Alireza Jahanbakhsh en niet veel later schoot Ouwejan van dichtbij voorlangs.

Na de onderbreking had AZ aanvankelijk moeite om tot kansen te komen. Jahanbakhsh beproefde na een uur spelen zijn geluk van grote afstand, maar zijn schot ging enkele centimeters naast het doel van Van Crooij. Even later kwam Guus Til een teenlengte tekort om een scherpe voorzet van de Iraans international binnen te lopen. De ploeg van Van den Brom voerde de druk richting het Venlose doel flink op en slaagde er in het laatste kwart alsnog in de wedstrijd naar zich toe te trekken. Ralf Seuntjens kopte eerst in eigen doel uit een hoekschop, waarna Pantelis Hatzidiakos de eindstand bepaalde met een fraaie volley.