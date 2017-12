‘Doe normaal met die opbouw van achteruit, Feyenoord - City sloeg nergens op’

Feyenoord neemt woensdag afscheid van de Champions League en het is onzeker wanneer de volgende Nederlandse club meedoet aan het miljardenbal. De kampioen van het huidige seizoen moet immers de voorrondes zien door te komen vanwege de verslechterde positie van Nederland op de coëfficiëntenranglijst. Volgens Danny Blind en David Mendes da Silva is het zaak om realistischer te gaan voetballen.

Blind zegt in de Volkskrant dat clubs niet zo 'spastisch' moeten doen over de manier van voetballen. "Vaker nuchter kijken naar wat het best bij je ploeg past, ook al schreeuwen de media moord en brand", adviseert de voormalig bondscoach. Als voorbeeld noemt Blind het WK 2014. 'Volgens sommigen' deugde de speelstijl van Oranje toen niet, maar het leidde wel tot de derde plek. "Ga desnoods maar eens met tien man voor de pot hangen als je 1-0 voorstaat. Eerst weer eens winnen, daarna weer over mooi, aanvallend voetbal praten."

De onlangs gestopte Mendes da Silva, die zelf ooit in de Champions League speelde met AZ, is het eens met Blind. "Doe even normaal met die opbouw van achteruit!", zegt de voormalig Oranje-international. Hij schrok bijvoorbeeld van het duel tussen Feyenoord en Manchester City in De Kuip (0-4). "Dat sloeg toch nergens op? De verdedigers lieten zich steeds uit de tent lokken en City slachtte ze. Tja, dat is hoe wij verdedigers opleiden. In de jeugd gaat het om ontwikkeling, om lekker voetballen, het zou veel meer om winnen moeten gaan."