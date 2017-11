Schaken reageert: ‘Uit niets blijkt dat ik een homofoob ben’

Ruben Schaken kwam donderdag onder vuur te liggen vanwege een aantal uitspraken in zijn biografie Einde aan de Bullshit, die vrijdag gepresenteerd werd. De oud-rechtsbuiten vertelt dat hij er op een gegeven moment achter kwam dat twee spelers met wie hij bij Feyenoord speelde homo zijn. “Ik keek vanaf dat moment toch anders naar die gasten”, zo wordt Schaken geciteerd.

Op de vraag hoe hij zou reageren als zo’n voetballer uit de kast komt, zegt Schaken: “Ik omarm het niet, ik distantieer me ervan. Ik neem afstand omdat ik er liever niet mee word geassocieerd. Ik houd me er niet mee bezig.” Hij voegt daar in het boek ook nog aan toe: "Ik zou hem ook niet plagen of veroordelen. ‘Vrienden’ zijn is een groot woord, het is gewoon een collega. Je weet nooit wanneer hij zijn kunstjes flikt."

De voormalig international kreeg veel kritiek over zich heen, maar zegt op Instagram de commotie niet te begrijpen: “De media hebben ‘dat’ in een verkeerde context geplaatst, met een grote kop dat ik ‘homofoob’ ben”, schrijft hij. “Ik weet gelukkig hoe machtig de media zijn en altijd op zoek gaan naar sensatie, wat al snel een eigen leven kan gaan leiden. Allereerst heb ik respect voor ieder mens, ongeacht ras, geaardheid of wat dan ook. Iedereen heeft het recht om zichzelf te zijn. In mijn familie zitten ook homoseksuelen en dat hebben wij geaccepteerd en dat leer ik mijn kinderen ook."

"In mijn boek staat niks waaruit blijkt dat ik een ‘homofoob’ ben”, vervolgt Schaken. “Integendeel: vorig jaar heb ik nog meegewerkt aan een campagne dat homoseksuelen zichzelf moeten en kunnen zijn. Men mag mij veroordelen op de dingen die in mijn boek staan. Dat kan ik hebben, maar van de homoseksuelen blijven we af... Verder wil ik er geen aandacht meer aan besteden en heb ik hierbij mijn versie gegeven”, besluit Schaken.