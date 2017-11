Van der Heijden richt zich op ‘Ajax’: ‘Ik denk dat dat wel reëel is’

Jan-Arie van der Heijden raakte eind september in aanloop naar het duel met Napoli in de Champions League geblesseerd aan zijn kuit. Sindsdien werkt de centrumverdediger aan zijn herstel. Zijn rentree laat niet lang meer op zich wachten, vertelt hij in gesprek met RTV Rijnmond. Het is nog even afwachten of Van der Heijden dit kalenderjaar nog in actie komt, maar de kraker tegen Ajax direct na de winterstop, is hoe dan ook haalbaar voor de mandekker.

Trainer Giovanni van Bronckhorst zag dit seizoen al veel verdedigers wegvallen. Behalve Van der Heijden staan ook Eric Botteghin en Ridgeciano Haps nog aan de zijlijn. Naar verwachting komen zij allemaal na de winterstop weer in actie. “Het is elke dag de hele dag revalideren en keihard trainen om weer fit te worden. Het gaat de goede kant op en doe mijn best om snel weer fit te zijn', aldus Van der Heijden, die er zeker van is het duel met Ajax op 21 januari te halen. “Ik denk dat dat wel reëel is want het gaat de goede kant op.”

Zonder de geblesseerde Van der Heijden en Botteghin probeert Feyenoord uit het dal te klimmen, waar het de afgelopen periode in verzeild is geraakt. “Ik weet zeker dat we uit deze slechte periode komen en ik ben blij dat we afgelopen weekend een goede overwinning hebben gepakt. Ik hoop dat we deze lijn doortrekken en dat we na de winter er nog een mooi seizoen van kunnen maken.”