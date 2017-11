‘Ziyech heeft dat, het verschil tussen wel of niet geschikt zijn voor de top’

Hakim Ziyech was zondag het onderwerp van fluitconcerten omdat hij in de ogen van de Ajax-fans te vaak de bal verspeelde tegen Roda JC Kerkrade. De middenvelder liet zelf na de wedstrijd weten zich niets aan te trekken van de kritiek vanaf de tribune en Anthony Lurling gelooft wel dat Ziyech dat echt naast zich neer kan leggen.

“Hij heeft echt zoiets van: ‘Ze doen maar’. Vijf keer komt een pass niet aan, maar de zesde keer wel en dan is het een doelpunt. Hij is overtuigd van zijn eigen kwaliteiten. Veel meer dan ik was. Dat is het verschil tussen wel of niet geschikt zijn voor de top”, vertelt de voormalige aanvaller, die Ziyech nog kent van hun gezamenlijke tijd bij sc Heerenveen, aan de Volkskrant.

Lurling werd zelf in zijn tijd bij Feyenoord met enige regelmaat uitgefloten, nadat hij eerder een publiekslieveling was bij FC Den Bosch en in Friesland: “Dit was ik helemaal niet gewend. Ik dacht: ‘Laat ik maar niet te veel risico in mijn spel leggen’. Dan kunnen ze ook niet fluiten. Voetballend kon ik Feyenoord aan, dat weet ik zeker. Maar mentaal niet.”