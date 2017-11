Feyenoord geeft eerste punt uit handen na verdienstelijk optreden

Feyenoord is uitgevoetbald in Europa. De kampioen van de Eredivisie leek dinsdagavond op weg naar een stunt tegen Manchester City, maar gaf een remise uit handen: 1-0. Feyenoord wist Manchester City vrijwel de gehele wedstrijd in bedwang te houden, maar ging in de slotminuten kopje onder. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst eindigt als vierde in de poule.

Feyenoord had zich wellicht voorbereid op een vroege stormvloed, maar die bleef uit. Zonder al te veel problemen overleefden de Rotterdammers de openingsfase in Manchester. Sterker nog: bij tijd en wijle mocht de ploeg van Giovanni van Bronckhorst de aanval zoeken. Een schot van Steven Berghuis na een dreigende actie werd bijvoorbeeld geblokt. Een onzekere factor bij de bezoekers was echter Brad Jones, die geregeld ballen losliet of inleverde. Na twintig minuten lette de Australiër wel goed op toen Sergio Agüero het probeerde van net buiten het strafschopgebied.

Waar velen vooraf hadden verwacht dat Feyenoord van de mat gespeeld zou worden, was dat niet het geval. Feyenoord hoefde relatief weinig toe te staan, al kopte Agüero rakelings over en schoot Bernardo Silva uit kansrijke positie veel te slap in de handen van Jones. Tussendoor werd Sam Larsson gevaarlijk voor Feyenoord: de buitenspeler kapte Kyle Walker uit en verschafte zich de ruimte voor een schot dat net naast ging. Manchester City leed veel balverlies en er ontstond ook een serieuze kans voor Jean-Paul Boëtius, die de niet geheel fitte Nicolai Jörgensen verving in de spits. Het bleef voor rust echter bij 0-0.

Halverwege de tweede helft klonk het lijflied van Feyenoord luidkeels uit het uitvak in het Etihad Stadium. Het was een ijzersterke fase van de gasten, die via Steven Berghuis hun beste kans kregen om op voorsprong te komen. De aanvaller werd in het zestienmetergebied met een fraai lobje bediend door Larsson en stond plots alleen voor Ederson. Berghuis wilde de bal over de Braziliaan plaatsen, maar de keeper tikte het leer over de lat. In de fase daarvoor had Manchester City de overhand, maar bleef Feyenoord ook verdienstelijk overeind. Larsson schoot nog over, kort voor de kans van Berghuis.

Bij Feyenoord kwam Jörgensen twintig minuten voor tijd binnen de lijnen, terwijl ook Bart Nieuwkoop en Bilal Basacikoglu hun entree maakten. Om nog uitzicht te houden op de derde plek in de poule, moest Feyenoord in de slotfase nog eens scoren. Het tegenovergestelde gebeurde: Raheem Sterling zorgde van dichtbij voor het enige doelpunt van de avond. Voor Feyenoord wacht nog een afsluitende groepswedstrijd tegen Napoli. De Italianen moeten in Rotterdam winnen om de tweede plek nog over te kunnen nemen van Shakhtar.