‘Het stapelt zich op, spelers knabbelen aan autoriteit van Keizer’

Ajax won zaterdagavond met een klinkende 0-8 van NAC Breda en liep zo vooral wat betreft doelsaldo in op koploper PSV, die zondagmiddag zelf eveneens geen fout maakte tegen PEC Zwolle. Ron Jans denkt dat het ondanks de monsterzege in Noord-Brabant nu echter niet opeens enkel hosanna is in de Johan Cruijff ArenA.

“De spelers knabbelen wat aan de autoriteit van Marcel Keizer. Lasse Schöne zei eens iets over een wissel, Hakim Ziyech iets over een betere klik met Peter Bosz en nu Donny van de Beek (die zijn onvrede liet blijken over een reserveplaats tegen FC Utrecht, waarbij Siem de Jong op zijn plek startte, red.)”, begint de oud-trainer van onder meer FC Groningen en PEC Zwolle bij Studio Voetbal.

“Het stapelt zich op. Hier merk je toch wel wat irritatie. Ik denk dat de bron is dat er veel wisselingen zijn tussen spelers en dat ze niet veel duidelijkheid krijgen. Ik heb een enorme waardering voor Keizer en ik zie er echt een goede trainer in, maar als je begint heb je tijd nodig om van dingen te leren”, sluit Jans zijn relaas af.