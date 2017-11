Van der Sar onder de indruk: ‘Dat beeld staat al paar dagen op mijn netvlies’

Edwin van der Sar keek afgelopen week net als veel andere voetballiefhebbers naar de cruciale interland tussen Italië en Zweden en zag hoe de Scandinaviërs in Milaan een 0-0 gelijkspel uit het vuur sleepten en zich zo verzekerden van een ticket voor het WK. Voor Gianluigi Buffon betekende dat meteen zijn laatste interland voor i Azzurri en de doelman stond na afloop van de wedstrijd in tranen de pers te woord.

“Het beeld van de verliezende Gianluigi Buffon in de play-offs van de WK-kwalificatie staat al een paar dagen op mijn netvlies. Het interlandafscheid van deze grootse doelman doet me meer dan andere topvoetballers die van het hoogste podium verdwijnen”, begint Van der Sar zijn column in De Telegraaf. De algemeen directeur van Ajax herkent als oud-international de trots en de passie waarmee Buffon iedere keer het volkslied meezingt en een wedstrijd voor het Italiaanse nationale team ingaat.

Van der Sar betreurt het dat Buffon niet op een WK een punt achter zijn imposante interlandloopbaan kan zetten en heeft de loyaliteit op clubniveau van de Italiaan ook altijd bewonderd. Hij kwam Buffon een aantal keer tegen als opponent, waaronder op het EK van 2008, waar Nederland met 3-0 aan het langste eind trok: “Niet alleen voor Oranje, ook voor mij persoonlijk stond er die dag veel op het spel. Ik moest tenslotte weg bij Juventus omdat hij kwam, terwijl ik had gehoopt daar successen te boeken.”

“In Engeland kreeg ik bij Manchester United alsnog die succesvolle periode bij een buitenlandse topclub. Maar juist tegen de Italianen wilde ik die dag goed presteren. Dat lukte en na afloop kreeg ik van hem alle waardering. Later spraken we ook uitgebreid met elkaar”, herinnert Van der Sar zich. De voormalige doelman geeft aan dat er eigenlijk altijd onderling respect is bij topsporters, maar vond de waardering van een ‘echte vakbroeder’ nog net iets mooier: “Zijn eergevoel, werklust en uitstraling heb ik altijd prachtig gevonden. Zo’n legende gunde ik het WK-podium om af te zwaaien.”