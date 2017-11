Van Bronckhorst taxeert ‘open sollicitatie’: ‘Kijken of hij past’

Feyenoord neemt het zaterdagavond op tegen VVV-Venlo in De Kuip en Giovanni van Bronckhorst kan tegen de Limburgers weer beschikken over Sven van Beek. Bart Nieuwkoop en Kenneth Vermeer hebben de hele week getraind en zijn eveneens inzetbaar tegen de huidige nummer twaalf van de Eredivisie, zo meldt Van Bronckhorst vrijdag op de persconferentie.

De kans is groot dat Renato Tapia niet start tegen VVV-Venlo. "We nemen geen risico met Renato Tapia. We zullen hem gaan bekijken. De kans dat hij morgen rust krijgt, is heel groot. Hij is heel de wereld overgevlogen", zegt de trainer, geciteerd door RTV Rijnmond. Jan-Arie van der Heijden en Eric Botteghin maken stappen in hun herstel, aldus Van Bronckhorst.

"Botteghin heeft een goede tijd in Brazilië gehad. Hij is fris teruggekomen en staat deze week weer op het veld", aldus de Feyenoord-trainer, die heeft meegekregen dat Jordy Clasie dolgraag wil terugkeren bij de Rotterdammers. "Hij is een Feyenoord-speler in hart en nieren. Wij moeten bekijken of hij volgend jaar past in de balans van het team. Hij komt niet aan spelen toe bij Club Brugge, dat is voor iedere speler geen ideale situatie. We moeten gaan kijken hoe we dat kunnen gaan invullen. Of de situatie daarvoor geschikt is."