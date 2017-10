Chelsea hard onderuit in Rome; Atlético laat dure punten liggen

AS Roma heeft zich dinsdagavond verzekert van de eerste plaats in Groep C. De Romeinen waren in eigen huis met overtuigende cijfers te sterk voor het Chelsea van Antonio Conte: 3-0. De Engelsen bezetten nu de tweede positie, terwijl Atlético Madrid in eigen huis niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel tegen Qarabag FK en met vier punten achterstand op the Blues op de derde plaats bivakkeert.

AS Roma - Chelsea 3-0

De wedstrijd in het Stadio Olimpico was pas 36 seconden onderweg toen El Shaarawy het net achter Thibaut Courtois al deed bollen. Edin Dzeko legde de bal met het achterhoofd terug op de instormende Italiaans international, wanneer hij fraai raak knalde. Chelsea kreeg daarop via Eden Hazard en Álvaro Morata kansen om iets terug te doen, maar liepen tien minuten voor rust nog verder achter de feiten aan.

Geschutter in de Londense defensie bij onder meer Antonio Rüdiger leidde er toe dat El Shaarawy door kon richting het doel en de aanvaller prikte zijn tweede van de avond binnen. Vlak voor rust waren er nog goede kansen voor Tiemoué Bakayoko en Marcos Alonso om iets terug te doen namens the Blues, maar de twee slaagden er niet in om de bal achter Alisson te krijgen. Na de onderbreking zag de doelman i Giallorossi een poging van Morata vlak langs zijn doel vliegen voordat Roma het duel definitief in het slot gooide.

Diego Perotti mocht van een meter of twintig uithalen en zijn streep in de linkerhoek was Courtois te machtig. De doelman van de bezoekers had tien minuten voor tijd nog wel twee keer een antwoord op nieuwe pogingen van Roma. Een knal van afstand van Radja Nainggolan werd tot een corner verwerkt en de daaruit volgende kopbal van Kostas Manolas kon door Courtois ternauwernood uit het doel worden gehouden.

Atlético Madrid - FK Qarabag 1-1

Het team van Simeone had in de eerste helft moeite met Qarabag. Atlético slaagde er weliswaar in om de tegenstander goed vast te zetten en kansen te creëren, maar zonder resultaat. Qarabag liet in offensief opzicht weinig zien, maar de enige inzet op doel was meteen raak. Vijf minuten voor de pauze kopte Michel raak na een corner vanaf rechts; Jan Oblak zat er nog wel aan met zijn hand, maar niet voldoende.

Nog geen tien minuten na de onderbreking nivelleerde Atlético de voordelige marge. Na heerlijk voorbereidend werk van Antoine Griezmann en Ángel Correa mikte Thomas Partey het leer in de kruising: 1-1. Drie minuten later volgde de volgende domper voor Qarabag: Pedro Henrique mocht inrukken na een veel te hoog been richting Diego Godín. Atlético kon echter niet van de overtalsituatie profiteren, ook al stonden de spelers van Qarabag onder immense druk en was de spanning van hun gezichten af te lezen. Twee minuten voor tijd mocht ook Stefan Savic inrukken, na zijn tweede gele kaart.