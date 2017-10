Dolberg kan Denen niet helpen in cruciale duels; Jörgensen krijgt voorkeur

Kasper Dolberg is niet opgenomen in de selectie van Denemarken voor de cruciale WK-kwalificatieduels met Ierland van zaterdag 11 en dinsdag 14 november. De viervoudig international, die in de kwalificatiereeks veelal deel uitmaakte van de selectie, is bij Ajax niet meer zeker van een basisplek en wordt daarom ook gepasseerd door bondscoach Åge Hareide.

Ajax-ploeggenoot Lasse Schöne heeft wel een plek in de 23-koppige spelersgroep. Hetzelfde geldt voor Feyenoord-spits Nicolai Jörgensen, die eveneens niet in topvorm steekt maar wel de voorkeur krijgt boven Dolberg. De Ajacied is wel geselecteerd voor Jong Denemarken, waarmee hij op 14 november een EK-kwalificatiewedstrijd speelt tegen de leeftijdsgenoten van Polen.

Tot de selectie van Denemarken behoren ook voormalig Eredivisionisten als Andreas Bjelland, Mathias 'Zanka' Jörgensen en Christian Eriksen. De Denen werden tweede in hun kwalificatiepoule, met twintig punten uit tien wedstrijden. Lijstaanvoerder Polen had vijf punten meer verzameld. Daardoor moet Denemarken zich in de play-offs ontdoen van Ierland.