Van der Sar: ‘Het is niet zo dat clubs op onze deur bonkten voor hem’

Amin Younes gaf vrijdag een interview aan De Telegraaf en zei daarin dat hij minder presteert doordat hij nauwelijks vakantie heeft gehad en de aanvaller zei verder verbaasd te zijn over het feit dat Ajax niet wilde onderhandelen over een transfer. Edwin van der Sar haalt zijn schouders erover op.

“Hij heeft inderdaad een aantal dingen gezegd..”, aldus de algemeen directeur bij FOX Sports. Hij erkent dat hij en zijn collega’s Younes niet kwijtwilden: “Je wil spelers vasthouden, je hebt bepaalde ambities met ze. Het is ook niet zo dat er clubs bonkend aan onze deur stonden.”

Onder meer Borussia Dortmund en RB Leipzig zouden interesse hebben getoond, maar die werd kennelijk nooit concreet. Van der Sar is in ieder geval blij dat Younes nog in de Johan Cruijff ArenA te bewonderen valt: “Hij is fantastisch. Younes is een speler die in zichzelf wil investeren. Je moet hem echt van De Toekomst afschoppen.”