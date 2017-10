‘Als we geen resultaat behalen, moet je realistisch zijn over onze kansen'

Feyenoord hoopt dinsdagavond in de thuiswedstrijd tegen Shakhtar Donetsk op zijn eerste punten dit seizoen in de groepsfase van de Champions League. De landskampioen bleek eerder niet opgewassen tegen zowel Manchester City als Napoli, maar trainer Giovanni van Bronckhorst weigert zich reeds neer te leggen bij uitschakeling.

De oefenmeester staat momenteel in poule F puntloos onderaan met zijn elftal en stelt dat niets minder dan de zege telt voor Feyenoord. "Als we geen resultaat behalen morgen moet je realistisch zijn over de kansen in de poule. We gaan dus voor de winst", wordt hij in aanloop naar het treffen met de Oekraïense grootmacht op een persconferentie geciteerd door RTV Rijnmond. "Ik schat Shakhtar heel hoog in. Het is een frivole ploeg. Ze hebben tegen Napoli en City laten zien hoe sterk ze zijn."

Van Bronckhorst heeft inmiddels in de punt van de aanval weer de beschikking over Nicolai Jörgensen. De Deen maakte afgelopen weekeinde na een afwezigheid van vijf weken zijn rentree als invaller in het thuisduel met PEC Zwolle (0-0). "Met Jørgensen moeten we voorzichtig zijn", stelt de trainer. "Er zit een opbouw in. Hij kan weer meer minuten maken dan afgelopen weekend."

Feyenoord moet het tegen Shakhtar hoe dan ook stellen zonder Renato Tapia. De Peruviaan viel tegen PEC uit met een hamstringblessure en werd toen vervangen door Sven van Beek. Laatstgenoemde maakte na een afwezigheid van anderhalf jaar vanwege slepend blessureleed voor het eerst weer minuten in de Eredivisie. "Van Beek is sterk uit zijn revalidatie gekomen. Hij maakt op mij een goede indruk. Hij is blij weer terug te zijn, en ik ben dat ook. Het liefst had ik Van Beek rustiger gebracht. Soms moet je in het voetbal keuzes maken, maar dit is niet de ideale opbouw", aldus Van Bronckhorst.