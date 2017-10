Hazard ziet duidelijke winnaar: 'Ik vind dat hij de Ballon d'Or verdient'

Eden Hazard is een van de dertig voetballers die dit jaar kans maken op de Ballon d'Or. De aanvaller won met zijn club Chelsea het afgelopen seizoen de Premier League en Hazard was bij dat proces een onmisbare schakel. Toch verwacht Hazard dat hij weinig kans maakt op de felbegeerde prijs en ziet Cristiano Ronaldo als de grote favoriet.

"Ik heb geen kans om de Ballon d'Or te winnen, ik denk dat heel veel spelers beter zijn dan ik", aldus Hazard in gesprek met Sky Sports. "Maar ik ben blij dat ik bij de dertig genomineerden voor die prijs zit. Ik vind dat Cristiano Ronaldo het dit jaar heeft verdiend, omdat hij met Portugal heeft gewonnen (EK, red.) en ook de Spaanse competitie en de Champions League heeft gewonnen (met Real Madrid, red.)."

"Als ik het in de toekomst wil winnen, dat moet ik ook alles winnen met mijn club en land", vervolgt de Belgisch international, die zich bescheiden opstelt: "Ik weet dat ik op de lijst sta omdat ik voor Chelsea speel en omdat ik geweldige teamgenoten heb die me helpen om die lijst te halen. Ik weet niet of ik in de toekomst echt kans maak op de prijs, maar voor nu is dat niet mijn doel. Mijn doel is spelen en blij zijn met mijn prestaties op het veld."