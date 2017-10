Levy: ‘Ik wil dat hij de Sir Alex Ferguson van Tottenham Hotspur wordt’

Als het aan Daniel Levy ligt, blijft Mauricio Pochettino nog vele jaren de hoofdtrainer van Tottenham Hotspur. De 45-jarige Argentijn loodste zijn ploeg de voorbije seizoenen naar de derde en tweede plaats in de Premier League en onderhoudt een zeer goede relatie met Levy. De voorzitter en de oefenmeester zitten veelal op één lijn en daar prijst Levy zich gelukkig mee.

Pochettino staat sinds 2014 aan het roer bij the Spurs. Levy hoopt dat dit pas het begin is, schrijft hij in de Daily Mail. "Ik wil dat Mauricio de Sir Alex Ferguson van Tottenham Hotspur wordt. Hij heeft een uitgelezen kans om dat te bereiken", denkt de Britse zakenman. "Ik heb er vertrouwen in. We zitten echt op één lijn wat betreft onze ambities. Ik zou niets liever willen dan dat hij over tien tot vijftien jaar nog steeds onze trainer is."

Volgens Levy is het logisch dat er belangstelling is voor Poch. "Het is een makkelijke keuze om naar bijvoorbeeld Real Madrid te gaan en dat is ook een fantastische club. Maar succes bij Tottenham Hotspur is een veel grotere prestatie dan bij Real Madrid en daar is hij het mee eens", geeft hij echter aan. Pochettino hoeft voorlopig in ieder geval niet te rekenen op gigantische transferbudgetten, laat Levy verder weten.

"We hebben het nog niet echt gehad over het geld dat beschikbaar wordt. Daar zullen we ook geen openbare uitlatingen over doen", kondigt hij aan. "Mauricio weet heel goed dat we met ons nieuwe stadion bezig zijn aan een kostbaar project. Twee seizoenen lang hebben we meegedaan om de titel, maar het is onwaarschijnlijk dat we onze basiself kunnen versterken zonder gigantische geldsommen uit te geven. Ik denk niet dat Mauricio en ik dat zien zitten."

Verstandig omgaan met geld is volgens Levy een 'gigantische verantwoordelijkheid'. Afgelopen zomer werd Davinson Sánchez de duurste clubaankoop aller tijden met een transfersom van veertig miljoen euro. "We zijn een grote club, maar we voeren gedegen beleid. We onderhouden onszelf. Als we zeventig miljoen euro uitgeven voor een speler, dan gaat dat ten koste van iemand anders in ons basisteam. Als we een fout maken, komt dat ons heel duur te staan."