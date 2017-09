‘Na zo’n middag blijkt bij PSV blijven een goede keuze te zijn geweest’

Jürgen Locadia leek op de slotdag van de zomerse transfermarkt nog op weg naar Wolverhampton Wanderers, maar een overstap van de aanvaller naar de Engelse Championship ketste op het laatste moment af. Locadia krijgt dit seizoen van Phillip Cocu regelmatig de kans in de spits en betaalde dat vertrouwen met maar liefst vier treffers zondagmiddag overtuigend uit in de met 1-7 gewonnen wedstrijd tegen FC Utrecht.

Locadia spoelt met dit soort wedstrijden de teleurstelling over de mislukte transfer weg: “Ik denk er soms nog wel eens aan. Maar na zo'n middag blijkt dat het een goede keuze is geweest om te blijven. Dit is wat ik wil, en meer. Van de trainer mocht ik na de eerste goals wat meer lachen, maar ik wilde meer. We hadden er bijna een conflictje over”, legt hij uit in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

De aanvaller sprintte na zijn tweede treffer in de richting van Steven Bergwijn en dat bleek een poging om het talent, dat op de bank begon, een hart onder de riem te steken: “Niet dat ik me nu de meest ervaren speler van het hele stel voel, hoor, maar ik probeer ook op mijn manier om de boel bij elkaar te houden. Dat hoort bij mijn leeftijd en ervaring.”