‘Ferguson wist na 45 minuten genoeg en vond Ribéry niet goed genoeg’

Frank Ribéry is een zeer gewaardeerde kracht bij Bayern München, de club die in de zomer van 2007 25 miljoen euro betaalde aan Olympique Marseile om hem in te lijven. Een jaar voor zijn vertrek naar Beieren was ook Manchester United zeer geïnteresseerd in Ribéry, maar uiteindelijk besloot Sir Alex Ferguson dat de Fransman niet goed genoeg was voor de Engelse grootmacht.

Alastair Campbell, een goede vriend van de Schotse oud-manager van the Red Devils, heeft in de loop der jaren veel contact gehad met Ferguson en via de Sunday Times komt de anekdote naar boven dat de voormalig trainer niet onder de indruk was van Ribéry toen hij hem zag spelen tegen Bolton Wanderers in de UEFA Cup in februari 2006. Campbell ging samen met Ferguson de toen 22-jarige Ribéry bekijken, maar de jongeling kon niet overtuigen.

"Alex was Franck Ribéry aan het bekijken, de vleugelspeler van Olympique Marseille, maar bij de rust had hij al besloten dat Ribéry niet goed genoeg was voor United", zo klinkt het. Een jaar later verkaste Ribéry naar Bayern, de club die sindsdien zeven keer de nationale titel heeft gepakt en in 2013 beslag legde op de Champions League.