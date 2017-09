‘Of ik de beste linksback ter wereld kan worden? Waarom niet?’

Benjamin Mendy maakte vorig seizoen naam in het shirt van AS Monaco en werd vervolgens afgelopen zomer voor een bedrag van 57 miljoen euro opgepikt door Manchester City. De 23-jarige linkervleugelverdediger heeft zich onder Josep Guardiola vrijwel onmiddellijk opgewerkt tot een dragende speler en loopt over van ambitie.

Mendy is momenteel koploper met City in de Premier League en mikt dit seizoen op minimaal 'twee of drie' hoofdprijzen. "Het project van deze club is een van de beste projecten in Europa en we willen graag doorgaan met het schrijven van geschiedenis", vertelt hij in gesprek met Téléfoot. De Frans international geeft aan dat Guardiola een grote rol heeft gespeeld bij zijn transfer naar het Etihad Stadium. "We hebben over voetbal en zijn filosofie gesproken. Hij is de volgende geweldige manager in mijn loopbaan."

Mendy hoopt zich ook persoonlijk door te ontwikkelen. "Of ik de beste linksback ter wereld kan worden? Waarom niet?", vraagt hij zich hardop af. "Er is nog een lange weg te gaan, maar met hard werken is alles mogelijk. Het is geen compleet gekke gedachte", aldus de verdediger, die volgend jaar op het WK in Rusland hoge ogen hoopt te gooien met Frankrijk. "We kunnen dat toernooi winnen. We hebben talentvolle, jonge spelers, maar beschikken ook over voldoende ervaring."