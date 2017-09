‘Relatie tussen veelbesproken Bergkamp en Overmars bekoeld’

Een deel van de supporters van Ajax beschouwt Dennis Bergkamp als de kwade genius die het vertrek van Peter Bosz bij Ajax heeft gefaciliteerd. De assistent-trainer kreeg derhalve veel kritiek, al liet hij in juli in Voetbal International weten zich van geen kwaad bewust te zijn. Bergkamp vertelde dat er ‘spelletjes’ zijn gespeeld en dat het in zijn optiek wel héél toevallig was dat Bosz zijn onvrede kenbaar maakte toen Borussia Dortmund belangstelling toonde.

Toch kan niemand er omheen dat de 48-jarige Bergkamp een prominente rol vertolkt bij Ajax, al is het alleen al omdat hij deel uitmaakt van het zogeheten Technisch Hart. Het Algemeen Dagblad gaat zaterdag uitvoerig in op de macht van Bergkamp binnen Ajax en stelt dat de relatie tussen de assistent-coach en directeur spelersbeleid Marc Overmars een aantal deukjes heeft opgelopen. “Overmars pleitte voor een ervaren coach in de categorie Michael Laudrup. Maar ook nu werd Overmars weer gepasseerd, waardoor ook de relatie tussen Overmars en Bergkamp bekoeld is”, klinkt het.

“De nieuwe trainer werd Marcel Keizer, een jeugdvriend van Bergkamp (…) En de aanstelling van Michael Reiziger als coach van Jong Ajax? Jawel, komt ook uit de koker van Bergkamp. Invloed dus, of noem het macht”, zo valt er verder in de analyse te lezen. Hiernaast zou er intern inmiddels enige kritiek zijn op het functioneren van Bergkamp. Men zou meer ‘betrokkenheid’ willen zien, zou willen dat de voormalig aanvaller van onder meer Ajax en Arsenal zich vaker op De Toekomst meldt om jeugdwedstrijden te bekijken.

“Toen Wim Jonk van het toneel verdween, was Bergkamp daar juist wél vaak te vinden. Maar die intensiteit nam, tot verbazing van sommige jeugdtrainers, vrij snel af. Diezelfde critici fluisteren ook: als je wat wilt bereiken bij Ajax, moet je Bergkamp te vriend houden”, klinkt het. Bergkamp werd na zijn actieve loopbaan assistent bij het toenmalige Nederland B en werkt sinds 2009 in de jeugdopleiding van Ajax: eerst als jeugdcoach en later als assistent bij het eerste elftal.