‘Vorig jaar was ik de beste keeper in de Eredivisie, nu moeten we nog zien’

André Onana beleefde vorig seizoen zijn grote doorbraak bij Ajax en bereikte met de Amsterdammers de finale van de Europa League. Deze voetbaljaargang was het echter al snel gedaan met de Europese avonturen van Ajax en Onana proeft onvrede bij de supporters over de tegenvallende seizoensstart.

“Dat zal wel komen omdat we niet meer Europees spelen. Maar we zijn een team, we winnen en verliezen samen. We hebben ze nodig. Bij de laatste thuiswedstrijd voelde de Johan Cruijff ArenA een beetje leeg aan. Iedereen is misschien een beetje boos over de resultaten”, legt Onana uit voor de camera’s van AT5. Volgens de Kameroener is het nu zaak dat Ajax rustig blijft en zich focust op die ene wedstrijd die nu in de meeste weken gespeeld wordt.

Onana ging vorig seizoen in eerste instantie in als reservekeeper, maar kreeg door de blessure van de gehuurde Tim Krul een kans en stond zijn positie onder de lat daarna niet meer af. De doelman maakte vervolgens veel indruk op de Nederlandse velden en in Europa: “Of ik de beste keeper van de Eredivisie ben? Vorig jaar was ik de beste, maar dit jaar moeten we het nog zien. Alle keepers zijn verschillend. Er zijn lijnkeepers, maar ik ben meer een moderne keeper. Ik hou er niet van om op de lijn te blijven staan.”

De doelman krijgt op de training vaak te maken met de aanvallers van Ajax en Onana wijst Kasper Dolberg aan als zijn lastigste opponent. Hoewel de Deen een moeizaam begin van het seizoen kent, schiet hij op de trainingen onverminderd met scherp: “Hij is een killer! De manier waarop hij speelt is heel mooi. Ik ben een blije jongen, zo ben ik gewoon. Maar Kasper is meer als een Duitser. Ik vind het fijn om met hem te trainen, hij scoort heel vaak.”