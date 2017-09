‘Ik heb altijd gezegd dat Arsène Wenger als een vader voor me is’

Voor Cesc Fàbregas staat zondagmiddag het weerzien met zijn oude werkgever Arsenal op het programma. De Spaanse middenvelder speelde tussen 2003 en 2011 voor the Gunners en koestert nog altijd warme gevoelens voor de club. “Ik voel me nog heel erg verbonden met Arsenal”, zegt Fàbregas in gesprek met Sky Sports.

“Mijn gevoelens voor Arsenal zijn bekend, dat hoef ik niet elke keer te herhalen als ik tegen de club moet spelen. Iedereen die denkt dat ik niks voor de club voel, heeft geen gelijk. Mijn familie en ik weten hoe het zit, dat vind ik het belangrijkste”, stelt de middenvelder, voor wie Arsène Wenger een speciale plaats in zijn hart heeft. “Ik houd van die man. Ik vind hem als coach ook geweldig. Ik heb altijd gezegd dat hij als een vader voor me is, dat zal altijd zo blijven.”

Toch besloot Fàbregas in 2014 naar Chelsea te vertrekken. Arsenal had de eerste optie om de middenvelder binnen te halen, maar reageerde niet op het aanbod van Barcelona. “Ik wist dat Chelsea in de markt was voor mij en José Mourinho haalde me over. Arsenal nam geen contact op, dus ik ging er vanuit dat zij al genoeg spelers hadden. Mourinho liet echt zien dat hij me wilde hebben, het motiveerde me om voor Chelsea te kiezen.”

“Ik ben ambitieus, hongerig en voel me heel erg goed”, vervolgt Fàbregas zijn verhaal. Dit seizoen speelde hij reeds vijf wedstrijden, waarin hij één doelpunt maakte en één assist leverde. “Ik voel me jong en ben hongerig naar prijzen. Het moet zo moeilijk mogelijk worden voor de manager om te kiezen, ik blijf hard vechten voor mijn plek. Natuurlijk moeten we ook prijzen winnen, dat hoort bij een club als Chelsea.”