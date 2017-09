Tien dingen je moet weten in aanloop naar PSV - Feyenoord

Feyenoord heeft als enige club in de Eredivisie nog geen enkel punt laten liggen, na vier speeldagen. PSV is eveneens goed aan het nieuwe competitieseizoen gestart, al betekende de nederlaag in en tegen Heerenveen van afgelopen zondag een flinke streep door de rekening. Opta blikt vooruit op de kraker in het Philips Stadion, zondag vanaf 16.45 uur.

o PSV kan voor het eerst sinds april 2014 twee competitieduels op rij verliezen. Toen verloren de Eindhovenaren achtereenvolgens van FC Groningen, sc Heerenveen en Feyenoord.

o Feyenoord, dat in de laatste vier uitduels bij PSV in de competitie telkens de 0-1 maakte, is de enige club die in elk van de afgelopen vier seizoenen op bezoek bij PSV op voorsprong kwam.

o Negen van de laatste tien Eredivisie-treffers van PSV tegen Feyenoord vielen in de tweede helft en geen enkele van deze tien werd voor de 37e minuut gemaakt.

o PSV wist de laatste dertien thuisduels in de Eredivisie winnend af te sluiten en kan voor het eerst sinds december 2005 (toen achttien) een reeks van veertien thuiszeges neerzetten.

o Dit seizoen kreeg PSV al vijf competitietreffers tegen. In de vorige voetbaljaargang viel het zesde tegendoelpunt pas in de twaalfde speelronde.

o Phillip Cocu verloor als hoofdtrainer van PSV van geen enkele ploeg vaker dan van Feyenoord (vier keer keer, gelijk met Ajax).

o Feyenoord won onder Giovanni van Bronckhorst zestien van de achttien Eredivisie-duels in augustus en september. Het enige verlies was een uitwedstrijd bij PSV in 2015 (3-1, verder één remise).

o Giovanni van Bronckhorst staat op 49 Eredivisie-zeges als trainer en kan zijn vijftigste winst voor Feyenoord boeken in zijn 73e wedstrijd: het minste aantal duels sinds Ernst Happel in 1971 (70).

o Karim El Ahmadi ontving zes gele kaarten in zijn negen Eredivisie-duels in het Philips Stadion.

o Jean-Paul Boëtius won zijn eerste vier Eredivisie-wedstrijden tegen PSV en kan de eerste speler ooit worden die met een specifiek team zijn eerste vijf competitiewedstrijden tegen PSV weet te winnen.