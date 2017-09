Wenger verzekert: ‘Dik is hij niet, zijn vetgehalte is onder de tien procent’

Alexis Sánchez verkeert niet bepaald in de beste periode van zijn loopbaan. De aanvaller van Arsenal werd zaterdag tegen Bournemouth (3-0) laat in de wedstrijd het veld ingestuurd door Arsène Wenger en enkele fans jouwden Sánchez uit. Zijn transferwens wordt de Chileen niet in dank afgenomen, maar ook op het veld liet hij het de afgelopen weken niet zien.

Vorige maand stond Sánchez enkele weken aan de kant met een buikspierblessure. Hij maakte eind augustus in de verloren topper tegen Liverpool (4-0) zijn rentree en speelde vervolgens twee volledige WK-kwalificatieduels voor Chili. Na afloop van die wedstrijden werd Sánchez in eigen land onder vuur genomen: José Sulantay, voormalig bondscoach van Chili Onder-20, noemde de sterspeler 'dikker dan normaal'. Wenger ontkent maandag in de Engelse media dat er sprake is van overgewicht bij zijn pupil.

Wel geeft de manager toe dat hij met Sánchez om de tafel is gegaan. "Hij is gefocust. Hij heeft ons verteld dat hij zich richt op de Premier League en de Europa League", verzekert Wenger. Na de nederlagen tegen Paraguay (0-3) en Bolivia (1-0) kwam Sánchez volgens Wenger terug in Engeland met een duidelijke drang om te spelen. "Hij was er klaar voor. Hij was fysiek nog niet in staat om drie wedstrijden per week te spelen en hij was nog niet helemaal klaar voor de wedstrijden met Chili. Maar dik is hij niet. Zijn vetpercentage is onder de tien procent. Maar je weet hoe het gaat: als je niet wint, dan gaan mensen problemen vinden."