Van der Sar doet beroep op FIFA en UEFA: ‘Er moet een oplossing komen’

Edwin van der Sar is van mening dat er wat moet veranderen in de voetbalwereld. De algemeen directeur van Ajax vindt dat er iets moet gebeuren aan het onbeperkt uitlenen van spelers. “We moeten een situatie stabiliseren die de verkeerde kant op gaat”, zegt Van der Sar in een interview met de BBC.

“Wij zijn een club die jonge spelers een kans geeft, maar sommigen gaan liever naar grotere clubs, waar ze een dik contract krijgen. Ze worden dan echter uitgeleend aan een kleiner team en komen nauwelijks aan spelen toe in het eerste elftal”, stelt Van der Sar, die doelt op clubs als Chelsea en Manchester City.

Zij halen jonge spelers al vroeg binnen, maar verhuren ze vaak een aantal jaar en gunnen ze geen kans in het eerste elftal. “Op de een of andere manier moeten we met de FIFA en de UEFA een goede oplossing zien te vinden.”