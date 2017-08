‘Ajax laat overbodige aanvaller naar Ligue 1 vertrekken’

Queensy Menig vervolgt zijn loopbaan bij het Franse FC Nantes, zo weet De Telegraaf te melden. De aanvaller keerde deze zomer terug bij Ajax, nadat hij twee seizoenen verhuurd was aan PEC Zwolle. In Amsterdam kwam Menig echter niet in de plannen voor.

Ajax houdt een transfersom over aan het vertrek van Menig, maar de hoogte daarvan is vooralsnog onbekend. De vleugelaanvaller had nog een tweejarig contract bij de Amsterdammers, maar mocht desondanks vertrekken. Diverse clubs uit binnen- en buitenland toonden interesse in Menig, die de afgelopen twee seizoenen uitstekend presteerde bij PEC Zwolle.

In het shirt van de Zwollenaren kwam hij tot 69 wedstrijden, waarin hij 15 keer scoorde en 1 assist leverde. De 22-jarige Menig vervolgt nu zijn loopbaan bij FC Nantes, waar Claudio Ranieri de scepter zwaait. Les Canaris eindigden vorig seizoen als zevende in de Ligue 1, maar zijn dit seizoen iets moeizamer begonnen. Uit de eerste vier wedstrijden werden vier punten gepakt, waardoor FC Nantes momenteel de vijftiende plek bezet.