Ten Hag voelt zich bestolen: ‘Maar goed, dit heb je niet in de hand’

FC Utrecht bleef donderdag lang op de been tegen Zenit, maar moest uiteindelijk in de verlenging toch het onderspit delven. De Russische topclub maakte in de verlenging de 2-0 en plaatste zich daardoor voor de groepsfase van de Europa League. Volgens trainer Erik ten Hag was zijn ploeg een zuiver doelpunt door de neus geboord.

Sander van de Streek leek voor de 2-1 te zorgen, maar zijn treffer werd geannuleerd wegens een vermeende overtreding op Zenit-doelman Andrei Lunev. “Een reglementaire goal. De scheidsrechter zei dat ze met twee man omhoog gingen. Dat heb ik niet gezien. Maar goed, dit heb je niet in de hand”, zegt Ten Hag in gesprek met FOX Sports. “We moeten ook naar onszelf kijken, we begonnen niet goed. Een aantal spelers moet deze les meenemen, dat ze iets meer geloof en zelfbewustzijn hebben.”

“Dit is zeer klote”, voegt Zakaria Labyad daaraan toe. De middenvelder was niet te spreken over het spel in de eerste helft. “We vergaten te voetballen en daar gaf de trainer ons na de eerste helft over op onze kop. Ik stond te zwaaien en te schreeuwen als vrije man, maar die bal kwam maar niet.” Labyad was overigens wel trots op de prestaties van FC Utrecht. “Zenit is een grote club en wij hebben het ze ontzettend moeilijk gemaakt.”

“We zijn op de goede weg, maar het is te vroeg om te zeggen dat we voor het kampioenschap moeten gaan”, zegt Urby Emanuelson, die deze zomer arriveerde bij FC Utrecht. “Eerst moeten we maar eens wedstrijden winnen en dan kijken we wel of we in de winterstop eerste of tweede staan, haha. We willen in elk geval zo hoog mogelijk eindigen.”