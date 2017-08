EL-avontuur Ajax al ten einde na nieuwe nederlaag tegen Rosenborg

Ajax stond 92 dagen geleden nog in de finale van de Europa League, maar dat toernooi is nu alweer voorbij voor de Amsterdammers. De ploeg van trainer Marcel Keizer leek in de tweede helft orde op zaken te stellen, maar kreeg in de stotfase alsnog de deksel op de neus: 3-2. Samuel Adegbenro was opnieuw de grote man aan de zijde van de Noorse landskampioen.

Keizer had de nodige wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de thuiswedstrijd tegen FC Groningen, die afgelopen zondag met 3-1 gewonnen werd. Kasper Dolberg kreeg weer de voorkeur boven Klaas-Jan Huntelaar, terwijl ook Lasse Schöne weer terugkeerde in de basiself. Amin Younes was teruggekeerd van een blessure en mocht daardoor ook vanaf de aftrap verschijnen. De Amsterdammers begonnen in Trondheim beter aan de wedstrijd dan Rosenborg.

Via Matthijs de Ligt en Dolberg kreeg Ajax ook wat kansjes. De Amsterdammers hadden het meeste balbezit, maar kwamen toch na 25 minuten spelen op achterstand. Na balverlies van Donny van de Beek kwam Rosenborg aan de rechterkant van het veld in balbezit. De voorzet ging vervolgens over Joël Veltman heen en werd door Nicklas Bendtner bij de tweede paal binnengekopt.

Door het tegendoelpunt raakte Ajax van slag, waarna Rosenborg in de eerste helft de marge nog had kunnen verdubbelen. Bendtner kwam net te kort om zijn tweede van de avond te kunnen maken. Ajax bracht er bijzonder weinig tegenover en ging daardoor met een 1-0 achterstand rusten. Keizer bracht Huntelaar na rust in het veld, waardoor de Amsterdammers in de tweede helft een stuk beter voor de dag kwamen. Via Huntelaar, Schöne en Ziyech kreeg Ajax al diverse grote kansen.

Uiteindelijk zorgde Younes voor de op dat moment verdiende gelijkmaker, na een goede voorzet van Veltman. Direct na de 1-1 kwam Ajax ook op voorsprong. Opnieuw was Younes belangrijk, deze keer met een voorzet. Dolberg liet de bal handig lopen, waarna Schöne hard raak schoot binnen het strafschopgebied. Nadat de Amsterdammers op voorsprong waren gekomen, golfde het spel op en neer.

Vaclav Cerny was in het veld gebracht door Keizer en kreeg een goede kans om de wedstrijd op slot te gooien. De Tsjech koos er echter voor om zelf te schieten, terwijl er voor het doel enkele spelers stonden te wachten om de bal in het doel te werken. Tien minuten voor tijd kregen de Amsterdammers alsnog de deksel op de neus. Adegbenro kopte de bal binnen, terwijl het er bij Ajax verdedigend niet goed uitzag. Ajax ging vervolgens aanzetten en had mogelijk nog een strafschop moeten krijgen, toen Huntelaar vastgehouden werd in het strafschopgebied. Uiteindelijk bezorgde Adegbenro Rosenborg ook nog een 3-2 overwinning.