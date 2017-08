‘Barcelona sluit akkoord van bijna vijftig miljoen euro over Di María’

Barcelona en Paris Saint-Germain gaan na de transfer van Neymar opnieuw zakendoen. Volgens Sport is de overgang van Ángel Di María naar Camp Nou de afgelopen uren in een stroomversnelling geraakt. Beide clubs zouden akkoord zijn over een transfersom van bijna vijftig miljoen euro, zo claimt de sportkrant.

De naderende komst van Di María is een gevolg van de moeizame onderhandelingen met Borussia Dortmund over Ousmane Dembélé. Zelf wil de Fransman dolgraag naar Barcelona, maar zijn club houdt de poot voorlopig stijf. Borussia Dortmund wil geen water bij de wijn doen omtrent de onderhandelingen over bonusconstructies en dus lijken beide partijen er niet uit te komen. Daardoor zou Barcelona zijn overgeschakeld naar Di María. Bovendien lukt het Barcelona niet om Liverpool ervan te overtuigen Philippe Coutinho te laten gaan.

Di María zou een persoonlijk akkoord hebben bereikt met Barcelona. Als de transfer rond komt, gaat de aanvaller samenspelen met vriend en landgenoot Lionel Messi. Toch is de overstap gezien zijn verleden bij Real Madrid pikant. Di María speelde tussen 2010 en 2014 voor de Koninklijke en kwam tot 22 doelpunten in 124 optredens. Het leidde tot een transfer van 75 miljoen euro naar Manchester United, waar de Argentijn de torenhoge verwachtingen niet kon waarmaken. Sinds 2015 komt hij uit voor PSG.

Het contract van de 29-jarige Di María loopt nog twee jaar door. Overigens werd Barcelona dinsdagnacht gehackt op Twitter en werd de komst van de technicus al aangekondigd. Het ging om een grap, maar volgens Sport krijgen de hackers dus toch gelijk. Eerder deze zomer vesterkte Barcelona zich al met Marlon, Gerard Deulofeu, Nélson Semedo en Paulinho. De club zou een streep hebben gezet door Jean Michaël Seri, omdat men er toch niet overtuigd was dat de middenvelder van OGC Nice veertig miljoen euro waard is.