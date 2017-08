‘De fase van talent is voor Dolberg voorbij, het hoofdstuk is afgesloten’

Kasper Dolberg neemt maandagavond de Johan Cruijff Prijs in ontvangst voor Talent van het Jaar. De zoon van de naamgever, Jordi Cruijff, vindt de spits van Ajax een terechte winnaar. Tegelijk zal Dolberg zich volgens Cruijff realiseren dat de fase van talent 'voorbij is'. "Eigenlijk is de Johan Cruijff Prijs de bevestiging dat er in zijn carrière weer een hoofdstuk wordt afgesloten."

"Hij wordt door tegenstanders, supporters en media nu nog meer voor vol aangezien", verwacht de columnist van De Telegraaf. Daarom wacht Dolberg een belangrijk jaar, schrijft Cruijff. De verwachtingen zijn hooggespannen, maar het elftal is volgens de trainer van Maccabi Tel Aviv nog zoekende. "Er is nog geen speler opgestaan die, net als Davy Klaassen, met zijn doelpunten het team op sleeptouw neemt. Die daardoor ook de druk voor iemand als Dolberg verkleint."

"Al met al is de lat voor het Talent van het Jaar dus hoger komen te liggen. Hij zal het dit jaar moeten laten zien en ik ben benieuwd of hij daarin slaagt", vervolgt Cruijff. Hij heeft daar vertrouwen in, juist door de houding die Dolberg toonde toen hij nog wel in goede vorm stak. "Toen had iedereen het over hoe nuchter Dolberg op alles reageerde, hopelijk doet hij hetzelfde als het wat minder gaat."

McClaren

Steve McClaren is maandag aangesteld als assistent van Cruijff bij Maccabi. De Engelsman kent Cruijff nog van hun gezamenlijke periode bij Manchester United, eind jaren negentig. Destijds voetbalde Cruijff op Old Trafford en was McClaren actief als assistent van Sir Alex Ferguson. De ex-coach van FC Twente krijgt de titel 'coaching consultant' bij de Israëlische club.