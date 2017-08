Van Bronckhorst: ‘Afwachten of de wedstrijd van zondag haalbaar is’

Brad Jones is op de weg terug bij Feyenoord. De Australische doelman sluit vrijdagmiddag weer aan op de training, liet trainer Giovanni van Bronckhorst weten op de persconferentie in aanloop naar het uitduel met Excelsior. Bart Nieuwkoop doet dit weekend tegen de Kralingers sowieso niet mee.

"Het gaat beter met Jones, hij gaat straks mee het veld op. Het is afwachten of de wedstrijd van zondag haalbaar is", zegt de oefenmeester. De 35-jarige sluitpost kampt momenteel met een lichte rugblessure. Justin Bijlow stond afgelopen weekend onder de lat tegen FC Twente, mede ook omdat Kenneth Vermeer is uitgeschakeld met een blessure. Ook Nieuwkoop kan nog niet spelen en Gio verwacht hem pas na de interlandperiode terug.

Feyenoord mag voor het eerst dit seizoen aantreden op kunstgras, een ondergrond waar Van Bronckhorst liever niet op speelt. "Ik speel liever op gras, daar sta ik nog steeds achter. Ik denk dat het iets is waar we in de Eredivisie naar toe moeten. Ik weet niet of ik zondag tegen Excelsior daarom wijzigingen ga doen."

"In principe spelen we niet op een droog kunstgrasveld. Er zijn afspraken hierover gemaakt", aldus Van Bronckhorst. De oefenmeester zegt tot slot dat hij nauwelijks kijkt naar zijn concurrenten, hoewel hij de de situatie bij Ajax, dat donderdagavond thuis met 0-1 verloor tegen Rosenborg BK en wellicht afscheid gaat nemen van Davinson Sánchez, kort schetste: "Ik kijk alleen naar mijn eigen club. Wat dat betreft ben ik blij dat het hier rustig is."