‘Manchester City bereidt bod van ruim 24 miljoen euro voor’

De interesse van Manchester City in Jonny Evans lijkt concreet te zijn. Onder meer de BBC maakte woensdag melding van de belangstelling en de Daily Mirror schrijft nu dat de club van manager Josep Guardiola van plan is om een bod van ruim 24 miljoen euro uit te brengen op de verdediger.

De tabloid meldt dat de blauwhemden eerder deze week een eerste bod van zo’n 19,8 miljoen euro afgewezen hebben zien worden, maar dat zij nu dus een tweede poging gaan wagen bij West Bromwich Albion. Als de 29-jarige Evans de overstap maakt naar het Etihad Stadium, dan wordt zijn weeksalaris van ruim 82.000 euro verdubbeld.

Guardiola wil Evans vastleggen omdat hij een home-grown of ‘locally-trained player’ nodig heeft om te voldoen aan de reglementen van de Premier League en de UEFA. Hij moet daarvoor wel eerst een speler laten gaan en derhalve vertrekt Eliaquim Mangala waarschijnlijk. De Fransman is in beeld bij onder meer Internazionale.

Evans komt overigens uit de jeugdopleiding van Manchester United en werd verhuurd aan Royal Antwerpen en Sunderland. Hij kwam in het eerste elftal van the Mancunians tot 7 doelpunten en 7 assists in 198 officiële wedstrijden. In dienst van West Bromwich staat de teller op 3 treffers en 3 assists in 65 optredens. De aanvoerder heeft bij the Baggies nog een contract tot 2019.