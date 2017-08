‘Als je alleen de begrotingen al vergelijkt, is FC Utrecht kansloos natuurlijk’

FC Utrecht begint woensdagavond in eigen huis aan het Europa League-tweeluik met Zenit Sint-Petersburg en de Domstedelingen kunnen hun borst alvast nat maken. De Russische topclub lijkt vooraf gezien een maatje te groot voor de Eredivisionist, zo weet ook Henk van Stee. De voormalige middenvelder werkte eerder geruime tijd als hoofd opleidingen en technisch directeur in Sint-Petersburg.

“Het is maar net welke pet Zenit op heeft als het naar de Galgenwaard komt. Onze Eredivisie stelt natuurlijk in hun ogen weinig voor. Het gaat hen ook puur om de competitie. Ze zijn vorig jaar tegenvallend derde geworden. Dat móet anders nu”, analyseert hij tegenover het Algemeen Dagblad. “Als je alleen de begrotingen al vergelijkt, is Utrecht kansloos natuurlijk, hoewel je altijd een kans hebt.”

Volgens Van Stee zou het geen schande zijn als Utrecht het tweeluik verliest, al ziet hij ook kansen voor de ploeg van Erik ten Hag. De Domstedelingen beginnen immers in de eigen Galgenwaard en zouden daardoor, bij een goed resultaat, volgende week mogelijk voor een stuntje kunnen zorgen in Rusland. Zenit heeft dan de topper tegen nummer twee FK Rostov ook op het programma: “Dat duel heeft prioriteit. Bnei Yehuda won er recent ook met 0-1. Zenit speelde toen vanwege de topper tegen Spartak Moskou met een B-ploeg.”