Van der Sar onder de indruk: ‘Hij laat zijn techniek en enorme snelheid zien’

Edwin van der Sar heeft als algemeen directeur van Ajax genoeg om handen, maar slaagt er tussendoor ook nog in om de ontwikkelingen bij zijn oude club Manchester United in de gaten te houden. De oud-doelman is enthousiast over Marcus Rashford, die in de afgelopen seizoenen een stormachtige doorbraak beleefde en ook onder José Mourinho regelmatig zijn minuten meepakt.

“In de momenten die hij kreeg onder Louis van Gaal, en de kansen onder Mourinho, heeft hij zijn enorme snelheid en zijn goede techniek laten zien”, vertelt Van der Sar op de officiële website van the Red Devils. De directeur van de Amsterdammers raakte vorig seizoen toen Ajax de finale van de Europa League verloor van United aan de praat met de negentienjarige aanvaller.

“Het grappige is dat mijn zoon ook in de jeugd van United heeft gespeeld en toen de spelers de trofee in Stockholm kwamen ophalen, vroeg Marcus mij: ‘Hoe gaat het met je zoon?’ Het was een mooi gebaar en ik wens hem, natuurlijk, succes voor het aankomende jaar bij United.” Joe van der Sar vertrok overigens onlangs bij Ajax en is inmiddels neergestreken bij ADO Den Haag.