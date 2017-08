‘Ik vind zijn komst niet wenselijk, Van Persie is een einzelgänger'

Bij Feyenoord zingt nog altijd de naam van Robin van Persie rond. De Rotterdammers willen de 34-jarige aanvaller graag terughalen naar De Kuip, maar daar lijkt voor hem in eerste instantie een reserverol weggelegd. Om die reden denkt Kees Jansma dat het onnodig is om Van Persie terug te halen.

“Ik vind de komst van Van Persie niet wenselijk, los van het feit dat hij een geweldige staat van dienst heeft. Hij is nog steeds een geweldige voetballer, dat heeft Dick Advocaat vorig seizoen bevestigd”, zegt Jansma in het programma Studio Voetbal van de NOS. Hij ziet een groot verschil met Dirk Kuyt, die twee jaar geleden ook terugkeerde bij Feyenoord. “Met Kuyt haalde je werklust en ambitie terug, hij is iemand die andere kan stimuleren.”

“Van Persie is een ander type, een einzelgänger. Iemand die met zichzelf als voetballer werkt en denkt. Ik waag te betwijfelen of hij op dezelfde manier voor het elftal zal werken als Kuyt”, stelt Jansma, die daarnaast geen plek voor Van Persie in het elftal ziet. Arno Vermeulen ziet toch een rol voor de geboren Rotterdammer. “In de Champions League zie ik toch wel wat weggelegd voor Van Persie met al zijn ervaring.”

“Dat niveau heeft hij zeker. Hij kan niet het hele seizoen op de bank zitten, maar hij voegt kwalitatief zeker wat toe”, vervolgt Vermeulen. Pierre van Hooijdonk sluit zich daarbij aan, maar ziet voor Van Persie ook een reserverol. “In de breedte voegt hij zeker iets toe aan Feyenoord. Voor Nicolai Jörgensen of Jens Toornstra kan hij een stand-in zijn.”