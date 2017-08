Mendy krijgt kritiek na tweet: ‘Het is respectloos richting een medeprof’

Benjamin Mendy heeft kritiek gekregen voor een tweet die hij zaterdagavond plaatste. De zomeraankoop van Manchester City ontbrak in de seizoensouverture tegen Brighton & Hove Albion (0-2 winst), maar volgde de wedstrijd wel. De 0-2 kwam voort uit een eigen doelpunt van Lewis Dunk en daar dreef Mendy de spot mee op sociale media.

"Bullet header", schreef Mendy met enkele lachende emoji's. "Mijn excuses richting de paar mensen die zich beledigd voelden. Het was een grap en niets persoonlijks", tweette hij anderhalf uur later. De analisten bij BT waren niet te spreken over het voorval. Steven Gerrard houdt niet van zulk gedrag, zei hij. "Het is niet nodig. Er komt dit seizoen een moment waarop Mendy in de fout gaat en dan wordt hij onder vuur genomen."

Frank Lampard sloot zich daarbij aan. "Ik ben het eens met Stevie. Waarom wacht je niet een paar tellen om na te gaan of je zo'n bericht wel moet versturen?", vroeg de ex-middenvelder van onder meer Chelsea en Manchester City zich af. "Wat Stevie zegt, klopt volledig. Hij moet dit seizoen nog spelen en op een gegeven moment is er iemand die wel over hem wil tweeten."

Volgens Gerrard moet aanvoerder Vincent Kompany een gesprek voeren met Mendy over het incident. Als het had plaatsgevonden toen Gerrard nog captain was van Liverpool, dan zou hij dat zelf wel hebben gedaan. "Ik zou voorzichtig zijn, omdat je jezelf een doelwit van kritiek maakt. Het is respectloos richting een medeprofessional en het was totaal niet nodig."