‘Zieke’ Sánchez voedt geruchten over vertrek bij Arsenal met foto

Alexis Sánchez wordt al nagenoeg de gehele zomer in verband gebracht met een vertrek bij Arsenal. De Chileen zou volgens diverse media al een persoonlijk akkoord hebben bereikt met Paris Saint-Germain en Sánchez heeft de geruchten over een zomerse transfer vrijdag nog maar eens gevoed via social media.

Sánchez stuurde een foto van zichzelf de wereld in via Instagram waarop hij de indruk wekt ziek te zijn. Hij begeleidde de foto met de tekst ‘ziek’, terwijl hij te zien is samen met zijn hond en gehuld in shawl. De Daily Mirror grijpt het kiekje aan om de geruchten rondom een transfer nog maar eens verder te voeden.

Manager Arsène Wenger gaf eerder deze week nog aan dat Sánchez zondag zijn rentree zou maken op het trainingsveld van Arsenal, nadat hij langer vrijaf had gekregen vanwege zijn deelname met Chili aan de Confederations Cup. De kans lijkt echter klein dat de Fransman zijn sterspeler komend weekeinde alweer zal kunnen begroeten, gezien zijn toestand.