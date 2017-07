‘Ik denk dat ik de kwaliteiten heb om weer in het Nederlands elftal te komen’

Na twee jaar in het buitenland is Jean-Paul Boëtius weer speler van Feyenoord. De rappe buitenspeler, die voor drie jaar vastligt in De Kuip, kon bij FC Basel en Racing Genk niet echt imponeren en sinds deze zomer mag hij het weer proberen bij het team van Giovanni van Bronckhorst. Boëtius wil met de club wederom kampioen worden en wil ook weer bij de Oranje-selectie behoren.

De aanvaller was onder de indruk toen hij de beelden zag van hoe in Rotterdam het kampioenschap werd gevierd. “Het zegt genoeg dat de politie een melding moest sturen dat er geen mensen meer bij konden op de Coolsingel", aldus Boëtius op de clubsite van de Rotterdammers. "Als je ziet waar de club nu staat, heb ik echt het gevoel dat we er dit seizoen gewoon weer voor moeten gaan."

Boëtius wil zelf ook een kampioenschap met Feyenoord meemaken. "Maar we moeten het als team laten zien. Dat geldt ook voor mezelf. Ik ben ambitieus, wil aantonen wat ik kan. Ik denk dat ik de kwaliteiten heb om op den duur weer in het Nederlands elftal te komen, dat is absoluut ook een doel van mij. Ik weet dat ik het in me heb, dus waarom zou ik daar niet voor gaan?" Boëtius speelde tot dusver één interland voor Nederland, in maart 2014 tegen Frankrijk.

De speler wil De Kuip laten zien wat hij kan. "Ik heb de afgelopen jaren altijd een soort van heimweegevoel gehad bij Feyenoord, maar ik denk dat zoiets voor bijna elke speler geldt die hier heeft gespeeld. Het heeft ook altijd in mijn hoofd gezeten dat ik aan het einde van mijn carrière wilde terugkeren bij Feyenoord om uit de helikopter te stappen. Nu kwam de kans voorbij om veel eerder al terug te keren en die helikopter af te vinken van mijn bucketlist."