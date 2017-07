‘Kroonprins van het trainersgilde’ stapt uit voetballerij: ‘Ben er klaar mee’

Robert Maaskant heeft besloten uit de voetbalwereld te stappen. De voormalig trainer van onder meer NAC Breda en FC Groningen heeft dat maandag bekendgemaakt. De ex-oefenmeester ziet het niet meer zitten om verder te gaan in de voetballerij.

"Na twintig jaar in het topvoetbal wil je ook wel eens ergens anders kijken", aldus Maaskant in gesprek met BNR. De oefenmeester, die afgelopen seizoen met Go Ahead Eagles degradeerde uit de Eredivisie, gaat aan de slag als ondernemer. Maaskant gaat zijn geluk beproeven als franchisenemer van een vestiging van Recruit a Student. "Voor de eerste keer ga ik iets doen waarvan ik niet zeker ben of ik het kan en dat maakt het ook wel heel erg leuk", aldus Maaskant. Hij sluit niet uit nog eens als interim-trainer aan de bak te gaan, maar hoofdtrainer wordt hij niet meer. "Ik ben inmiddels 48 en er klaar mee."

De geboren Schiedammer, die als voetballer voor Go Ahead, Emmen, Motherwell FC, FC Zwolle en Excelsior uitkwam, begon in 1999 als trainer bij RBC Roosendaal. Hij kreeg al snel de reputatie van kroonprins van het Nederlandse trainersgilde opgesteld, maar Maaskant kon die naam uiteindelijk nooit waarmaken. Buiten Nederland was hij ook nog werkzaam in Polen, de Verenigde Staten en Wit-Rusland.