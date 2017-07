‘Ik vertrek in de hoop dat de tijd van Bergkamp en Henry terug gaat keren’

Wojciech Szczesny is sinds woensdag officieel speler van Juventus. De 27-jarige doelman, die een vierjarig contract in Turijn heeft getekend, verlaat Arsenal, de club waar hij al sinds 2008 onder contract staat. Op Instagram laat de sluitpost weten dat hij met pijn in het hart bij the Gunners vertrekt.

"Ik herinner me een klein jongetje in Polen, kijkend naar David Seaman, Thierry Henry, Dennis Bergkamp en andere spelers van Arsenal. Nooit in mijn stoutste dromen had ik gedacht dat ik ooit de kans zou krijgen om voor de club te spelen die ik al van jongs af aan bewonder. Toen ik in 2005 door Arsenal werd benaderd, veranderde mijn wereld voor eens en altijd."

"Ik begon op mijn zestiende bij de jeugdacademie, waarbij ik ‘s avonds hardloopsessies deed met Jack Wilshere. Wisten wij veel dat wij jaren later samen met Arsenal Barcelona zouden verslaan in de Champions League. Het is ruim elf jaar geleden dat ik speler van Arsenal werd en ik had nooit gedacht dat ik de club ooit zou verlaten. Alles wat ik ben en heb, heb ik te danken aan Arsenal."

"Vandaag ga ik verder in mijn carrière, met een nieuwe uitdaging. Ik neem alleen maar goede herinneringen met me mee, net als heel veel ervaring. Ik vertrek in de hoop dat de dagen van Bergkamp, Henry en Seaman weer terug gaan keren naar het Emirates Stadium en dat Arsenal weer de Premier League gaat winnen. Ik ben dan wel geen speler van Arsenal meer, ik zal altijd Arsenal bij me dragen en dat doe ik met veel trots. Once a Gunner, always a Gunner!"