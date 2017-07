Manchester United maakt akkoord met Everton over Lukaku officieel

Manchester United heeft zaterdagochtend de komst van Romelu Lukaku aangekondigd. De Premier League-club maakt via de officiële kanalen melding van een principe-akkoord met Everton over een transfer van de aanvaller. De overgang is nog wel afhankelijk van een medische keuring en de gesprekken met de 24-jarige Belg over zijn persoonlijke voorwaarden.

Manchester United en Everton kwamen eerder al een transfersom van liefst 85 miljoen euro overeen voor Lukaku, die een jaar geleden al uit was op een vertrek bij the Toffees. De Belgisch international werd nadrukkelijk met een terugkeer naar Chelsea in verband gebracht, maar uiteindelijk wordt hij op Old Trafford herenigd met José Mourinho. De aanvaller stond nog tot medio 2019 onder contract bij Everton. In maart weigerde hij zijn verbintenis te verlengen bij de club van trainer Ronald Koeman.

Lukaku stelde vorig jaar al dat hij geen problemen zou hebben met een hernieuwde samenwerking met Mourinho. Manchester United is de vierde Engelse club voor Lukaku, die al op jonge leeftijd bij Anderlecht vertrok. Hij tekende in 2011 bij Chelsea, maar wist daar geen basisplaats af te dwingen. Na een verhuurperiode bij West Bromwich Albion werd hij in 2013 door Everton vastgelegd. Het afgelopen seizoen werd Lukaku achter Harry Kane (29 goals) met 25 treffers tweede op de topscorerslijst.

Lukaku moet bij United de opvolger worden van Zlatan Ibrahimovic, die deze zomer transfervrij vertrok uit Manchester. Voor de Europa League-winnaar is de Belg de tweede versterking na Victor Lindelöf, die voor 35 miljoen euro van Benfica overkwam. Lukaku is spoedig de duurste Belgische speler ooit. Hij is dan de opvolger van Kevin De Bruyne (74 miljoen euro), die in 2015 VfL Wolfsburg verruilde voor Manchester City. De duurste speler ooit is United-middenvelder Paul Pogba (105 miljoen euro).