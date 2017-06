Verloren zoon wil 'financieel fors inleveren' voor terugkeer bij Feyenoord'

Jean-Paul Boëtius en Feyenoord hopen eerdaags weer in elkaars armen te vallen, zo schrijft het Algemeen Dagblad zaterdag. Technisch directeur Martin van Geel is volgens het dagblad enthousiast geworden over een rentree van de aanvaller, die in de zomer van 2015 voor een bedrag van 2,2 miljoen euro naar FC Basel vertrok.

Giovanni van Bronckhorst gaf intern al geruime tijd aan dat hij Boëtius graag terug wilde halen naar Feyenoord, als opvolger van de naar Medipol Basaksehir vertrokken Eljero Elia. Boëtius zelf, 23 jaar, wil ook graad de draad oppakken bij de club waar het voor hem allemaal begon, ook al had hij een moeizaam seizoen onder Fred Rutten en keerde het goede gevoel onder diens opvolger Van Bronckhorst evenmin terug.

Boëtius tekende een contract tot medio 2019 met FC Basel, maar de samenwerking is beide partijen tegengevallen. De aanvaller werd het afgelopen half jaar uitgeleend aan RC Genk en dat bleek een goede zet, ook al werd de optie tot koop niet gelicht. FC Basel eist niet de hoofdprijs voor Boëtius en de grootverdiener wil financieel fors inleveren om zijn loopbaan weer enigszins nieuw leven in te blazen. Feyenoord rekent op een spoedig akkoord met FC Basel, zo stelt het dagblad.