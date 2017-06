Van Geel realistisch: ‘Liggen nog steeds ver achter op Ajax en PSV’

Feyenoord werd onlangs voor het eerst in achttien jaar kampioen en dat betekende ook voor technisch directeur Martin van Geel een kroon op zijn werk. De bestuurder stond meerdere malen flink onder druk, waaronder twee jaar geleden. De winst van de KNVB Beker maakte toen echter veel goed en de Rotterdammers groeiden uiteindelijk door naar de winst van de landstitel.

“Natuurlijk raakte de discussie over mijn positie mij. Dan komt er toch een stukje ego boven. Bovendien mocht het niet te lang duren, want dan verlies je aan autoriteit”, blikt hij terug tegenover het Brabants Dagblad. “We konden het ons vorige zomer voor het eerst permitteren om geen spelers te verkopen. Er was continuïteit. Dirk Kuyt speelde vervolgens een grote rol in het vertrouwen geven aan de groep. Dat leidde tot dit ongelooflijk mooie resultaat.”

Inmiddels ligt de aandacht alweer volledig op het komende seizoen, waarbij er flink geschaafd moet worden aan de begroting. Feyenoord moet de spelers extra premies betalen voor het behalen van de Champions League, maar Van Geel merkt al dat de fans de lagere inkomsten dan concurrenten Ajax en PSV niet meer als excuus willen zien: “De mensen wilden niet meer horen dat we qua budget zo ver achter liepen op Ajax en PSV. Maar structureel bepaalt de hoogte van het budget uiteindelijk toch waar je eindigt. We liggen met onze omzet nog steeds mijlenver op PSV en Ajax achter.”