FC Utrecht haalt opvolger Haller binnen: ‘Heeft neusje voor de goal’

FC Utrecht heeft de opvolger van Sébastien Haller definitief binnen. De club uit de Domstad laat donderdagmiddag via de officiële kanalen weten dat Cyriel Dessers over wordt genomen van NAC Breda. De 22-jarige spits tekent in de Galgenwaard een contract voor drie seizoenen.

“FC Utrecht heeft op het juiste moment toegeslagen om de aanvaller in te lijven”, reageert directeur voetbalzaken Jordy Zuidam op de website van de Domstedelingen. Ook trainer Erik ten Hag is blij met de komst van de Belg: “Wij zijn er zeer content mee dat Cyriel vanaf seizoen 2017/2018 speler van FC Utrecht isCyriel is een atletische en sterke spits met een neusje voor de goal. Een intelligent type die met volle overgave zijn wedstrijden speelt. Wij zijn enthousiast over zijn aanvallende potentie en hebben het volste vertrouwen dat hij gaat bijdragen aan het succes van FC Utrecht.”

Dessers genoot zijn opleiding bij Oud-Heverlee Leuven en belandde vorig seizoen via Sporting Lokeren in Brabant, waar hij met 29 doelpunten uitgroeide tot een revelatie. De spits speelde vooral in de play-offs een heldenrol door tegen FC Volendam en NEC in totaal zeven keer te scoren. Dessers moet in Utrecht de opvolger worden van Haller, die naar Eintracht Frankfurt vertrekt.