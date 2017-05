Van den Brom geniet van tiener: ‘Wat kan die gast voetballen zeg!’

John van den Brom genoot donderdag met volle teugen van AZ. De club uit Alkmaar boekte in het heenduel met FC Utrecht in de finale van de play-offs om Europees voetbal een 3-0 overwinning. "Het was zo mooi om deze ploeg vanavond bezig te zien. Echt genieten", zo verzekerde de oefenmeester.

Calvin Stengs kon wederon rekenen op complimenten van zijn coach. Het achttienjarige talent blonk al uit tegen FC Groningen en stond tegen FC Utrecht aan de basis van de 1-0 en de 2-0. "Hij was geweldig. Het was jammer dat hij er al vroeg af moest. In de rust gaf hij al aan dat hij last van zijn kuiten had. Hij is net achttien, maar wat kan die gast voetballen zeg! Maar iedereen heeft de wedstrijd van zijn leven gespeeld."

AZ speelde tegen FC Utrecht alweer wedstrijd nummer 55 van het seizoen. "Als je dit nog kan brengen, dat is echt geweldig. Het is een goed vervolg van wat we al tegen FC Groningen hebben ingezet", vertelde Van den Brom in gesprek met de NOS. "Ik heb een elftal gezien wat er vanaf het eerste fluitsignaal vol voor ging om goals te maken. Maar ook om ze tegen te houden. Dat is wat je als trainer graag ziet."