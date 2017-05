Van Geel verwacht succesvolle transferperiode: ‘Feyenoord is interessant’

Feyenoord gaat als kampioen van Nederland volgend seizoen de groepsfase van de Champions League in. Het is echter de vraag hoe de selectie van de Rotterdammers er dan uit ziet. Eljero Elia heeft aangegeven dat hij wil vertrekken, Dirk Kuyt heeft nog geen besluit genomen over zijn toekomst en het is niet ondenkbaar dat er clubs belangstelling hebben voor topscorer Nicolai Jörgensen. Aan technisch directeur Martin van Geel de taak om opnieuw een sterke selectie samen te stellen.

Kuyt was zondag nog van onschatbare waarde met een hattrick in de kampioenswedstrijd tegen Heracles Almelo (3-1). “Kuyt moet altijd voor Feyenoord behouden blijven", zegt Van Geel tegenover de NOS. "Ik heb veel contact met hem en ik heb altijd aangegeven: blijf zo lang mogelijk voetballen, dat is het mooiste dat er is. Maar als je gaat stoppen, dan staan hier de deuren altijd voor je open. Want jij moet bij Feyenoord blijven in een rol die bij jou past.”

Van Geel wil ook proberen om Berghuis voor Feyenoord te behouden. De buitenspeler werd afgelopen seizoen gehuurd van Watford. “We gaan kijken of we dat voor elkaar kunnen krijgen”, aldus Van Geel. "Steven heeft het erg naar zijn zin en wil heel graag blijven. En wij vinden hem een fantastische speler, die bij ons dit seizoen alleen maar beter is geworden.”

Voor de vertrekwens van Elia kan Van Geel begrip opbrengen. "Elia is twee jaar geleden transfervrij overgekomen van Werder Bremen en heeft toen enorm veel geld ingeleverd. Hij wil weer een impuls aan zijn carrière geven en wil naar een ander financieel niveau. We gaan kijken hoe zich dat ontwikkelt”, vertelt de technisch directeur, die bevestigt met Brad Jones in gesprek te zijn over een nieuw contract. "Door het kampioenschap en de Champions League zullen spelers ook genegen zijn om te blijven. En is Feyenoord interessanter voor spelers om naartoe te komen.”

Van Geel beseft dat de kans bestaat dat er clubs aan aankloppen voor Jörgensen. Naar verluidt zijn er clubs die tot 25 miljoen euro willen betalen voor de Deens international. "Toe maar", reageert Van Geel op die geruchten. "Je hebt garantie tot aan de deur. Wij staan er in ieder geval heel stevig in.”