Sportief drama tekent zich af voor Arsenal na knappe zege Liverpool

Liverpool kan een Champions League-ticket volgende week in de thuiswedstrijd tegen het reeds gedegradeerde Middlesbrough definitief veiligstellen. De formatie van Jürgen Klopp kwam het lastige uitduel bij West Ham United zondagmiddag zonder kleerscheuren door en passeert Manchester City zo weer op de ranglijst: 0-4. Arsenal lijkt zodoende voor het eerst sinds het seizoen 1997/1998 naast een Champions League-ticket te grijpen; the Gunners staan vijfde en moeten in het competitieslot hopen op puntverlies van de concurrentie.

Arsenal won eerder dit weekeinde eenvoudig van Stoke City (1-4), maar kon zondag niet rekenen op de hulp van zijn stadsgenoot. West Ham begon voor eigen publiek nog wel aardig aan de krachtmeting, maar kon tien minuten voor rust niet voorkomen dat Daniel Sturridge Liverpool op zeer fraaie wijze aan de leiding bracht. De rappe spits was op heerlijke wijze weggestoken door Philippe Coutinho en speelde doelman Adrián vervolgens behendig uit, alvorens hij het leder in een leeg doel kon schuiven: 0-1.

André Ayew kreeg vervolgens een uitgelezen mogelijkheid om de thuisploeg nog in de eerste helft op gelijke hoogte te schieten, maar de Fransman trof na een hachelijke situatie tot tweemaal toe de paal. Die misser kwam West Ham uiteindelijk duur te staan, want Liverpool liep na de onderbreking door twee doelpunten van Coutinho razendsnel uit naar een 0-3 voorsprong. Divock Origi completeerde een kwartier voor tijd het kwartet voor Liverpool. Georginio Wijnaldum stond negentig minuten binnen de lijnen bij the Reds en fungeerde bij zowel de derde als vierde treffer als aangever.