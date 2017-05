‘Volgens mij is Ajax ook groot, wij hebben meer prijzen dan United’

Ajax treft over een kleine twee weken Manchester United in de finale van de Europa League en naar dat duel wordt in Amsterdam reikhalzend uitgekeken. The Red Devils plaatsten zich donderdagavond na een gelijkspel tegen Celta de Vigo voor de eindstrijd, terwijl Ajax aan een nederlaag tegen Olympique Lyon genoeg had. André Onana acht zijn ploeg niet kansloos voor de titel.

“Een van de grootste clubs ter wereld. Maar volgens mij is Ajax ook een hele grote club. Ajax heeft meer prijzen gewonnen dan United. Zij hebben grote, goede spelers. Maar wij hebben ook goede spelers. We zijn zeker niet kansloos”, vertelt hij in gesprek met ELF Voetbal. Onana wil zich echter eerst volledig op aankomend weekend richten, waarin Ajax nog de landstitel kan pakken.

Voor de keeper is het sowieso al een mooi seizoen met zijn grote doorbraak en Marc Overmars maakte donderdagavond bekend dat de Kameroener waarschijnlijk binnenkort zijn contract gaat verlengen: “Edwin van der Sar zei: ‘Jouw tijd komt nog wel. Je bent pas jong. Heb geduld.’ Nou je ziet het: hij heeft gelijk gekregen.”