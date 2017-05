‘Zijn dood stortte Hakim Ziyech in de criminaliteit’

Hakim Ziyech is momenteel een van de beste voetballers van de Eredivisie, maar het is de aanvallende middenvelder van Ajax niet aan komen waaien. De linkspoot speelde op zijn veertiende weliswaar al in de jeugdopleiding van sc Heerenveen; hij heeft het niet altijd makkelijk gehad. Dat vertelt Aziz Doufikar in gesprek met Mountakhab.

De eerste Marokkaanse profvoetballer van Nederland is tegenwoordig jongerenwerker en in die hoedanigheid leerde hij Ziyech ook op zevenjarige leeftijd kennen. Drie jaar later overleed de vader van Ziyech aan de gevolgen van de zenuwziekte MS. “De dood van zijn vader stortte hem in de criminaliteit, maar ik heb hem zoveel mogelijk geholpen om hem op het juiste pad te houden. Ik was zijn mentor en ergens ook zijn vaderfiguur, zijn coach. We hadden constant contact. Hij had ongelooflijk veel talent en ik heb hem op weg geholpen om het te maken in het voetbal. Hij weet hoe te luisteren. Hij besloot op een gegeven moment om het heft in eigen hand te nemen en om niet langer excuses te zoeken”, klinkt het.

Bekijk hier de heenwedstrijd van Ajax tegen Lyon.



“Hakim heeft een normaal karakter, maar hij is geen speler die de aanwijzingen van de trainer tot in detail volgt. Hij wil ook vrij kunnen zijn”, gaat Doufikar verder. En daar is het misschien wel misgegaan tussen de 24-jarige Ziyech en Hervé Renard, de bondscoach van Marokko. Ziyech wordt vaak genegeerd door Renard en speelde dan ook pas negen interlands, waarin hij overigens wel vijf keer scoorde. Doufikar zegt te weten hoe coach en speler steeds meer van elkaar verwijderd raakten: “De coach zei op een gegeven moment dat hij meer met zijn medespelers moest praten, meer open moest zijn, meer met de anderen moest sympathiseren. Hakim zei dat hij bij de nationale ploeg was om te voetballen en niet om te praten. Sindsdien hebben ze moeite om met elkaar om te gaan.”

“Maar ik kan je verzekeren dat het niets te maken heeft met dat Ziyech niet op de bank zou willen zitten. Hij is een professional en doet wat de coach hem opdraagt. Hij heeft er nooit een probleem mee gehad om te banken. Als de coach vindt dat hij niet in de basis thuishoort, dan zal Ziyech er alles aan doen om te laten zien dat hij die basisplek verdient. Misschien zijn er nog wel andere redenen, maar ik kan je verzekeren dat de huidige situatie Ziyech spijt. Het spijt hem voor de Marokkaanse supporters van wie hij houdt en die hij enorm respecteert”, gaat Doufikar verder. Spijt van de keuze voor De Leeuwen van de Atlas in plaats van het Nederlands elftal heeft Ziyech volgens de oud-middenvelder van onder meer PEC Zwolle, Fortuna Sittard en FC Eindhoven nooit gehad.

“Hij zal er ook nooit spijt van krijgen. Hij heeft voor Marokko gekozen omdat dat zijn land is, maar ook omdat hij ervan overtuigd is dat Marokko straks kan concurreren met de grote landenploegen. Hij wil voor Marokko spelen om de Marokkanen in Nederland, die het soms niet altijd makkelijk hebben, een dienst te bewijzen. Ik kan je verzekeren dat de andere in Nederland geboren Marokkaanse voetballers er net zo over denken, bijvoorbeeld Abdelhak Nouri. Jammer genoeg is die jongen nog nooit gecontacteerd door de Marokkaanse voetbalbond”, besluit de inmiddels 53-jarige Doufikar. Met Ajax neemt Ziyech het donderdagavond in de Europa League overigens op tegen Olympique Lyon.