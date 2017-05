‘Koeman krijgt groen licht voor komst Klaassen en voormalig Barça-talent’

Ronald Koeman was afgelopen week op pad om twee spelers te bekijken en die trip lijkt zijn vruchten afgeworpen te hebben. De Daily Mirror meldt namelijk dat Everton groen licht heeft gegeven voor de komst van Davy Klaassen en Sandro Ramírez.

Klaassen wordt al langer in verband gebracht met een vertrek bij Ajax en commiteerde zich in de afgelopen weken niet openlijk aan een lange verblijf in Amsterdam. De aanvoerder van de halve finalist van de Europa League zou naar verwachting zo’n 25 miljoen euro kosten, een bedrag dat geen onoverkomelijk probleem vormt voor the Toffees. Klaassen moet op Goodison Park de opvolger worden van Ross Barkley, die naar een van de Engelse topclubs lijkt te vertrekken.

Sandro is daarentegen een stuk goedkoper. De aanvaller, die afgelopen zomer over kwam van Barcelona, heeft een clausule in zijn contract bij Málaga staan waardoor hij voor een kleine zes miljoen euro is op te pikken. De op Mallorca geboren Sandro maakt dit met veertien goals in LaLiga indruk en heeft een verbeterd contractvoorstel van los Albicelestes naast zich neergelegd.