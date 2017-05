Leedvermaak in Amsterdam: ‘Laat het er maar lekker op aankomen’

In Amsterdam was het leedvermaak zondag groot om de 3-0 nederlaag die Feyenoord leed bij Excelsior. Ajax won zelf probleemloos van Go Ahead Eagles (4-0) en mag dus nog altijd hopen op een kampioenschap. Abdelhak Nouri stond negentig minuten op het veld in de Johan Cruijff ArenA en was getuige van een vreemde gewaarwording, vlak na de onderbreking.

Ajax stond toen al met 3-0 voor, terwijl Feyenoord ploeterde tegen Excelsior. "Ik keek om me heen, ik had geen idee wat er aan de hand was. Ik besefte toen niet dat het 1-0 voor Excelsior was. Ik hoorde wat stemmetjes op het veld, bij de 2-0 hoorde ik al wat meer. En toen hoorde ik voor de derde keer gejuich, dus toen dacht ik dit moet wel echt goed zijn. Toen gingen de vuisten omhoog. Ik dacht heerlijk, wij geven dit niet weg. Wij winnen, zij verliezen, één punt", legt de twintigjarige middenvelder uit in gesprek met Ajax TV.

Door het verlies van Feyenoord zal de titelstrijd volgende week op de laatste speeldag beslist worden. De koploper speelt thuis tegen Heracles Almelo, terwijl Ajax op bezoek gaat bij Willem II. "Laat het maar lekker op de laatste wedstrijd aankomen", aldus Nouri. "Ik denk dat het wel een mentale klap is voor hen. Ik denk wel dat ze stress hebben, met nog één wedstrijd te gaan. Ik ga ervan uit dat ze punten gaan laten liggen."